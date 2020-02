vedi letture

Arsenal, Lacazette nega clausola per lasciare il club: "Non ho motivi per andarmene"

Alexandre Lacazette nega di avere una clausola nel contratto che gli permetterebbe di lasciare l'Arsenal in caso i Gunners non riuscissero a qualificarsi per la Champions League: "Non sono a conoscenza di ciò. Ho un contratto col club e non ho motivo di lasciare la squadra se tutti sono soddisfatti di me" ha dichiarato. 28 anni, il francese in questa stagione ha raccolto 24 presenze in tutte le competizioni, segnando 8 reti.