Arsenal, licenziata la mascotte Gunnersaurus: Ozil si offre di pagargli lo stipendio

La crisi legata al Covid ha portato a tagli drastici in casa Arsenal, con i Gunners che dopo 27 anni hanno licenziato Jerry Ouy, l'uomo che si cela dietro al costume di Gunnersaurus, la simpatica mascotte dell'Arsenal. Nelle ultime ore sono arrivati tanti messaggi di soliderietà, il più importante è arrivato da Mesut Ozil, che si è offerto di pagare lo stipendio della mascotte almeno fino a quando sarò un giocatore dell'Arsenal: "Sono molto triste che Jerry Quy, ovvero la famosa e leale mascotte Gunnersaurus, sia stata licenziata dopo 27 anni. Mi offro di rimborsare lo stipendio del nostro grande ragazzo verde fino a che sarò un giocatore dell'Arsenal", ha scritto Ozil su Twitter.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020