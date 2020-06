Arsenal, lo stop ha complicato tutto: 0 punti e tre infortuni gravi, Arteta deve cambiare rotta

Non è arrivato in un momento facilissimo, anzi. La stagione sembrava già essere compromessa, ma la matematica non condannava e non condanna l'Arsenal. La ripresa però è stata di quelle da dimenticare: 0 punti in due partite, un solo gol fatto e ben cinque subiti. Aubameyang e Lacazette che sparano ancora a salve e un dualismo che sembra essere imploso nonostante i sorrisi di qualche mese fa. Non solo guai di classifica, Mikel Arteta deve anche fare i conti con gli infortuni: contro la sua ex squadra ha dovuto fare a meno di Xhaka e Pablo Mari, nella trasferta col Brighton ha perso anche Leno, uno dei migliori nonostante il 3-0 subito all'Etihad.

L'Arsenal perde i pezzi e anche la fiducia in sé, ormai la corsa Champions sembra essere compromessa. È necessario cambiare rotta almeno per confermarsi in Europa League: l'avventura da manager dell'ex pupillo di Guardiola non è iniziata col piede giusto.