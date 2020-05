Arsenal, Lucas Torreira torna ad allenarsi: sarà a disposizione per il Manchester City

Buone notizie per Mikel Arteta che avrà nuovamente a disposizione Lucas Torreira per il ritorno della Premier League. All'inizio di marzo, il giocatore ex Sampdoria, aveva subito un infortunio alla caviglia ma grazie a questo periodo di stop è riuscito a recuperare e oggi è tornato ad allenarsi in parte con il gruppo. Torreira dunque, sarà a disposizione dei Gunners per la prima sfida alla ripresa del campionato contro il Manchester City.