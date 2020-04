Arsenal, Mari non vuole tornare al Flamengo e punta al riscatto a titolo definitivo

Pablo Mari (26) è stato uno dei due acquisti fatti dall'Arsenal nel mese di gennaio. Arrivato in prestito dal Flamengo, adesso l'obiettivo del difensore spagnolo è quello di convincere i Gunners a riscattarlo e, per questo, non vede l'ora di tornare in campo il prossimo giugno se sarà possibile. A riportarlo è Sky Sports UK.