Arsenal, Martinez: "Ho bisogno di giocare di più altrimenti andrò in altro club"

Il portiere dell'Arsenal Emiliano Martinez ha ammesso che potrebbe dover lasciare il club se non avrà abbastanza spazio nella prossima stagione con Mikel Arteta: "Ho dimostrato al club che posso giocare qui e quando tornerò la prossima stagione avrò bisogno di giocare più partite. Solo così potrò restare all'Arsenal.

Il mio obiettivo è consolidare il mio posto in questo club e raggiungere la nazionale argentina come numero uno. Non mi fermerò finché non avrò raggiunto questo obiettivo e se non giocerò per l'Arsenal, lo farò in altro club".