Arsenal, Nketiah cecchino d’area: 16 gol tutti segnati negli ultimi sedici metri

L’attaccante dell’Arsenal Eddie Nketiah è un vero e proprio cecchino d’area di rigore, o almeno così dicono i numeri. Tutti i 16 gol segnati fra i professionisti (11 con l’attuale club e 5 con il Leeds) dal francese classe ‘99 sono infatti stati segnati negli ultimi sedici metri.

16 - All 16 of Eddie Nketiah's goals in his senior club career have been scored from inside the box (11 for Arsenal, 5 for Leeds). Poacher. #UEL pic.twitter.com/8sQqjFhvPg

— OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2020