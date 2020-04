Arsenal, nuovo obiettivo in Francia: i Gunners trattano il centrale Disasi del Reims

vedi letture

Axel Disasi è uno dei difensori che si sta mettendo più in luce nella Ligue 1 2019-20. Il colosso francese del Reims (1,90 m), che ha il contratto in scadenza nel 2021, avrebbe attirato in particolare le attenzioni dell'Arsenal. Le trattative sarebbero già avviate: il club della Marna chiede almeno 18 milioni per lasciar partire il suo gioiello, acquistato a costo zero nel 2016 dal Paris FC. A riportarlo è il Daily Mail.