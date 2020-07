Arsenal, Ozil e Guendounzi non faranno parte della squadra per la finale di FA Cup

Mesut Ozil e Matteo Guendounzi non faranno parte della squadra che affronterà il Chelsea domani sera in finale di FA Cup. Il centrocampista francese non si è allenato e il suo futuro appare lontano dai Gunners. Circa Ozil, il turco negli ultimi giorni è stato in Turchia e non verrà portato a Wembley.