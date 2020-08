Arsenal, Ozil non vuole andarsene: "Decido io, voglio dimostrare di essere utile"

Mesut Ozil non vuole lasciare l'Arsenal. Il trequartista tedesco, ai microfoni di The Athletic, ha escluso una sua partenza prima della fine del contratto (30 giugno 2021): "L'ultimo periodo è stato difficile, ma amo l'Arsenal. Non me ne andrò, non lascerò decidere ad altre persone. Darò tutto quello che ho per questo club. Situazioni come queste non mi piegheranno mai, mi rendono solo più forte. Ho dimostrato in passato che posso essere utile alla squadra e lo dimostrerò di nuovo".

L'ex Real Madrid aveva giocato le prime 10 partite sotto la guida di Arteta, ma dopo il lockdown non è più sceso in campo anche a causa delle polemiche generate dal suo rifiuto a tagliarsi lo stipendio: "Credo che quella del club sia stata una decisione affrettata. Il rifiuto forse ha influito sullo scarso impiego. E tra l'altro non sono stato l'unico giocatore che ha rifiutato il taglio, ma è uscito solo il mio nome".