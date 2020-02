vedi letture

Arsenal, Ozil out contro l'Olympiacos. Resta a Londra per assistere la moglie durante il parto

L'Arsenal affronterà domani l'Olympiacos nella sfida di andata dei sedicesimi di Europa League. Mikel Arteta non ha convocato Mesut Ozil: il trequartista tedesco sta per diventare padre e non ci sarà nella trasferta di Atene per assistere la moglie durante il parto. Lo riporta bbc.com