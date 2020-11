Arsenal, Pepe in uscita dai Gunners: possibile una cessione nel mercato di gennaio

Futuro sempre più incerto per Nicolas Pepe. L'esterno d’attacco ivoriano sembra in uscita dall'Arsenal che nella prossima sessione di mercato potrebbe cercare una situazione. Come riporta l'edizione odierna del Daily Star però la questione non è semplice in quanto i Gunners vorrebbero cercare di ottenere il massimo dal punto di vista economico da un’eventuale cessione.