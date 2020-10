Arsenal, Pepe protagonista in Europa League: 3 gol e 3 assist in 8 presenze

Nicolas Pépé sembra aver un feeling particolare con l’Europa League. Almeno con la maglia dell’Arsenal addosso. In otto presenze nella competizione coi Guneners infatti l’esterno d’attacco è stato protagonista in ben sei reti segnate dalla sua squadra: in tre occasioni – sempre in casa – Pépé è infatti andato a segno direttamente, mentre in altre tre – sempre in trasferta – ha fornito l’assist decisivo.

6 - Nicolas Pépé has been directly involved in six goals for Arsenal in the Europa League (eight appearances), with all of his goals coming at the Emirates (three) and all of his assists coming away from home (three). Backlift. #UEL pic.twitter.com/rNhUQQDWw1

— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2020