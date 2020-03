Arsenal, per l'estate si punta al riscatto di Ceballos dal Real Madrid

vedi letture

Una volta archiviata la pausa forzata per l’emergenza Coronavirus e ripresa la normalità i club professionistici torneranno a lavorare sul mercato. A tal proposito stando a quanto riportato da The Athletic l’Arsenal avrebbe intenzione di avviare i contatti con il Real Madrid per trasformare il passaggio ai Gunners di Dani Ceballos da temporaneo a definitivo. Al momento, però, non è presente nel contratto una clausola per il riscatto del centrocampista da parte della società londinese. Un riscatto che potrebbe ruotare attorno ai 40 milioni di euro.