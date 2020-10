Arsenal, possibile futuro in Arabia Saudita per Mesut Ozil. Sul trequartista l'Al-Nassr

Il futuro di Mesut Ozil potrebbe essere in Arabia Sauditra. Sky Sports riporta l'interesse dell'Al-Nassr nei suoi confronti. Il trequartista tedesco, 31 anni e in scadenza di contratto, non è stato inserito dal tecnico Mikel Arteta nella lista UEFA per giocare in Europa League.