Arsenal, premio fedeltà da 9 milioni per Ozil. Ma non gioca dal 7 marzo

Secondo quanto riferito da The Athletic, Mesut Ozil avrebbe percepito 9 milioni di euro alla fine dell'estate come premio fedeltà all'interno del club. Una clausola nell'ultimo prolungamento di contratto firmato nel 2018 infatti, prevedeva questo "premio" che viene comunque versato nonostante il giocatore tedesco non scena in campo dal 7 marzo e sia stato escluso anche dalla lista per la prossima Europa League.