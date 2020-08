Arsenal, prima da capitano poi da allenatore: Arteta vince la FA Cup e fa la storia

In pochi si aspettavano che Arteta, subentrato ad Emery a stagione in corso, riuscisse a conquistare un trofeo con l'Arsenal già alla prima stagione. Eppure il tecnico spagnolo ha guidato i Gunners alla conquista della loro FA Cup numero 14 battendo 2-1 il Chelsea a Wembley ed è riuscito così ad entrare nella storia. Arteta infatti è il primo a vincere la FA Cup prima come capitano dell'Arsenal e poi anche come allenatore della stessa squadra.