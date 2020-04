Arsenal, quattro giocatori nei guai per non aver rispettato le restrizioni

Quattro giocatori dell'Arsenal sono nei guai per non aver rispettato le disposizioni del governo in merito alle restrizioni da adottare a causa della pandemia. Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, David Luiz e Granit Xhaka sono i protagonisti di video e foto in cui emergono le volazioni commesse nei giorni scorsi: l'ivoriano sarebbe stato filmato in casa con una dozzina di persone, il francese non avrebbe rispettato le misure di distanziamento sociale, mentre lo svizzero e il brasiliano sono stati beccati ad allenarsi insieme, come hanno fatto i colleghi del Tottenham, Aurier e Sissoko, qualche giorno fa. La reazione del club è stata affidata al The Sun, che aveva riportato tutte le infrazioni: "Grazie per aver attirato la nostra attenzione su questi fatti. Abbiamo parlato con i nostri giocatori. Eravamo preoccupati, quindi abbiamo chiamato Nicolas (Pépé), che condivide la sua casa con tutti i parenti presenti nel video. Abbiamo ribadito l'importanza di rispettare le regole".