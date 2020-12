Arsenal-Rapid Vienna davanti a 2mila spettatori. L'Inghilterra del calcio rivede la luce

L'Arsenal ieri sera ha battuto il Rapid Vienna in Europa League ma la notizia più importante è stata quella del ritorno sugli spalti dei tifosi. Ovviamente limitati (2mila in totale) e adeguatamente distanziati, ma comunque un primo importante passo e segno verso un ritorno alla normalità. A fine gara i giocatori dei Gunners sono andati ad applaudire i supporters, dopo aver regalato loro una bella vittoria per 4-1. "La sensazione è surreale, mi sento come un bambino a Natale" commenta un tifoso dell'Arsenal. "Mi avessero detto un anno fa che mi sarei sentito così per una partita di un freddo giovedì sera per assistere ad una gara senza importanza di Europa League mi sarei messo a ridere" ha dichiarato un altro supporter.