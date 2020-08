Arsenal, retroscena su Aubameyang: l'attaccante a gennaio è stato cercato dal Chelsea

vedi letture

Retroscena di mercato viene svelato dall’edizione online del Mail. Secondo quanto riportato dal quotidiano, a gennaio il Chelsea avrebbe avanzato un’offerta per arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang. Alla fine poi l’operazione non andò in porto poiché i Blues non sarebbero stati in grado di soddisfare le richieste economiche dell’attaccante dell’Arsenal.