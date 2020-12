Arsenal, Saliba verso il prestito a gennaio. Arteta: "È qualcosa di cui stiamo discutendo"

Il futuro del difensore William Saliba potrebbe essere lontano dall’Arsenal dove finora non ha trovato grande spazio in questi mesi. È stato lo stesso tecnico dei Gunners Mikel Arteta a confermarlo in conferenza stampa: “Prestito a gennaio? È qualcosa di cui stiamo discutendo, ma ancora non abbiamo preso una decisione. Dobbiamo capire quale sia la migliore cosa da fare per noi e per lui”.