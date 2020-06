Arsenal, serve la cessione di Maitland-Niles per finanziare il rinnovo di Aubameyang

L'Arsenal non naviga in buone acque finanziare e pare che debba cedere prima di rinforzarsi. Secondo le ultime indiscrezioni del Sun on Sunday infatti, anche per il rinnovo di Aubameyang i Gunners puntano ad una cessione per finanziarsi e l'indiziato sembra essere Ainsley Maitland-Niles, giocatore che non rientra nei piani di Arteta. Con la sua possibile cessione per 20 milioni di sterline, l'Arsenal potrebbe così offrire un super rinnovo ad Aubameyang, corteggiato dai grandi club d'Europa.