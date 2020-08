Arsenal, si avvicina il rinnovo di Aubameyang: pronto un triennale per l'attaccante

vedi letture

Ormai non ci sono più dubbi sulla permanenza di Pierre-Emerick Aubameyang all'Arsenal. L'attaccante gabonese, come riportato da Sky Sports News, è vicino alla firma del nuovo contratto. L'attuale accordo scade nel 2021 e verrà prolungato per altri tre anni: l'intesa è stata raggiunta anche per via dell'adeguamento salariale che il club ha proposto all'ex Dortmund per rimanere a Londra.