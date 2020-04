Arsenal, si lavora al rinnovo di Aubameyang. Ma sullo sfondo c'è la tentazione Real Madrid

L'Arsenal vuole cercare di trattenere Pierre-Emerick Aubameyang, anche se non sarà affatto semplice. Il contratto del gabonese è in scadenza nel 2021, ma la richiesta dell'attaccante per trovare l'accordo rimane elevata. Sullo sfondo c'è la tentazione Real Madrid, che vuole rinnovare il reparto offensivo. Il futuro del calciatore Gunners rimane in bilico, a riportarlo è France Football.