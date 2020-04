Arsenal, si riparte: primi allenamenti individuali per i Gunners al centro sportivo

Prima David Luiz, poi Emiliano Martinez. Via via poi tutti gli altri. L'Arsenal ha riaperto il centro sportivo per i primi allenamenti. Come riporta The Sun, si tratterebbe di sedute individuali e seguendo tutte le norme di igiene e sicurezza. I calciatori hanno lavorato su più campi e con palloni personalizzati per evitare ogni tipo di contagio.