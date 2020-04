Arsenal, sirene spagnole per Lacazette: l'Atletico Madrid prepara l'offerta per il francese

Sirene spagnole per Alexandre Lacazette. Come riporta il quotidiano britannico The Sun infatti, l'attaccante dell'Arsenal è finito nel mirino dell'Atletico Madrid. I Colchoneros sono pronti a fare un'offerta concreta, con i Gunners che avrebbero già dato il via libera per la cessione del francese.