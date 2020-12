Arsenal-Southampton, formazioni ufficiali: Arteta lascia fuori Lacazette. Dentro Nketiah

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Arsenal-Southampton. Arsenal che ha perso le ultime quattro partite casalinghe e cercherà di interrompere la striscia negativa contro una squadra in gran forma. Mikel Arteta sceglie Nketiah come punta centrale, lasciando in panchina Lacazette:

ARSENAL (3-4-3): Leno, Holding, Gabriel, Tierney, Maitland-Niles, Ceballos, Elneny, Saka, Pepe, Nketiah, Aubameyang. All. Arteta.

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Vestergaard, Bednarek, Bertrand; Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Walcott; Ings, Adams. All. Hasenhuttl.

Classifica Premier League:

Tottenham 25

Liverpool 25

Leicester 24

Southampton 23

Chelsea 22

Manchester City 20

West Ham 20

Everton 20

Manchester United 20

Wolverhampton 20

Aston Villa 18

Crystal Palace 17

Newcastle 17

Leeds 14

Arsenal 13

Brighton 10

Burnley 9

Fulham 8

West Bromwich 7

Sheffield United 1