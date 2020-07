Arsenal, Tierney elogia Arteta: "Il mister è stato geniale, stiamo migliorando molto"

vedi letture

Kieran Tierney elogia Mikel Arteta. Il difensore dell'Arsenal ha così parlato dopo il match contro il Leicester: "Il mister è stato geniale. Penso che abbiamo avuto un periodo per lavorare a stretto contatto e ovviamente tornando in campo abbiamo avuto alcune settimane per lavorare senza partite. Lo abbiamo fatto, abbiamo lavorato duramente ogni giorno e abbiamo continuato a giocare. I primi risultati che abbiamo ottenuto non erano ideali ma stiamo costruendo qualcosa e non accadrà dall'oggi al domani. Penso che tutti possano vedere che stiamo migliorando, abbiamo ancora molta strada da fare ma stiamo facendo tutto il possibile, ascoltando tutto ciò che il mister dice".