Arsenal, Torreira neanche in panchina nel Community Shield: problemi fisici o mercato?

Fiorentina, Torino e Roma. Negli ultimi giorni Lucas Torreira ha attirato a sé gli occhi di diverse compagini in Serie A, il suo ritorno in Italia non è da escludere. E chissà che l'esclusione dal Community Shield di oggi (clicca QUI per il LIVE) non sia un indizio di mercato. L'ex Sampdoria, infatti, non risulta né in campo né in panchina nel match in corso contro il Liverpool. Secondo i media inglesi il giocatore non sarebbe al meglio dal punto di vista fisico, ma in questo periodo in cui il mercato è destinato a riscaldarsi non è da escludere che non si tratti di un segnale del fatto che Torreira sia fuori dal progetto tecnico di Mikel Arteta.