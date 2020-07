Arsenal, tre vittorie di fila in Premier senza concedere gol: non accadeva dal 2017

Con i gol di Saka e Lacazette, l'Arsenal ha battuto 2-0 il Wolverhampton riuscendo così a conquistare il terzo successo di fila in campionato. Ma non è tutto perché oltre ad ottenere i tre punti, da tre gare di fila i Gunners non subiscono gol in Premier League e ciò non accadeva addirittura da novembre 2017. Per il Wolverhampton invece è il primo ko nelle ultime nove gare.