Arsenal, vicino l'arrivo del terzino Nuno Tavares dal Benfica

Arsenal vicina a battere un colpo per la retroguardia. Secondo quanto riporta il Sun, il terzino sinistro del Benfica Nuno Tavares dovrebbe firmare a breve con i Gunners. Il difensore portoghese dovrebbe trasferirsi a breve in Inghilterra per porre la firma sul contratto e completare il trasferimento.