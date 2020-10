Arsenal, Wenger parla di Ozil: "Non ha la miglior disciplina ma basta metterlo a suo agio"

Intervistato dal Der Speigel, Arsene Wenger ha parlato di Mesut Ozil, che non sembra al centro del progetto di Arteta all'Arsenal: "Non era esattamente quello con la maggior disciplina in campo. E giocare senza palla non era esattamente il suo forte. Ma puoi metterlo a suo agio se metti al suo fianco alcuni giocatori più difensivi. L'importante è trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa", ha consigliato il tecnico francese.