Arteta accetta le critiche: "Potete colpirmi al petto, noi cercheremo di lavorare e migliorare"

L'ultima vittoria in Premier League risale al primo novembre scorso, contro il Manchester United. Da allora, l'Arsenal di Mikel Arteta è in caduta libera (quindicesimo posto) e l'allenatore è finito nell'occhio del ciclone. In conferenza stampa, l'ex assistente di Pep Guardiola ha dichiarato: "Dobbiamo accettare le critiche, essere coraggiosi e metterci la faccia. Al momento dobbiamo prendere i proiettili. Questa è la nostra realtà in questo momento e dobbiamo affrontarla combattendo. Nessuno deve arrendersi, non è il momento di nascondersi, è ora di mettersi in gioco. Non stiamo vincendo, quindi potete colpirmi al petto, avete il diritto di picchiare forte. Che altro posso fare? Abbassare la testa, lavorare di più e cercare di migliorare le cose. È così che dobbiamo agire, secondo me. Accetto le critiche perché fanno parte del lavoro; questo club è troppo grande per accettare così tante sconfitte nelle ultime settimane.