Arteta: "Aubameyang e Lacazette via? Sono importantissimi per noi, sono fiducioso"

Vigilia di semifinale di FA Cup per Mikel Arteta8, che domani affronterà a Wembley il maestro Pep Guardiola. Tanti i temi affrontati in conferenza, su tutti le situazioni contrattuali di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette (quest'ultimo nel mirino anche di Juventus e Inter): "Sono sempre stato molto fiducioso e positivo. Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui, è importantissimo per la squadra, il nostro capocannoniere. Lacazette è quel tipo di attaccante che mi piace tanto, lo dicevo anche prima di allenare l'Arsenal. È intelligente e competitivo, odia perdere. Un gran lavoratore".

La sfida col City: "È vero che non vinciamo da tanto uno scontro diretto con loro, ma era lo stesso anche contro il Liverpool. Se guardiamo agli ultimi due anni, dovremmo deprimerci. Ora abbiamo bisogno di energia positiva e di convinzione. Abbiamo una storia importante in questa competizione e dobbiamo farci valere. Non mi devo preoccupare dell'avversario, devo preoccuparmi di ciò che dobbiamo fare. Cercheremo di vincere la partita, di competere alla pari e mettere in difficoltà il Manchester City. Questo deve essere il nostro modo di giocare contro chiunque".