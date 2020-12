Arteta: "È stato uno degli anni più difficili per l'Arsenal, ma abbiamo vinto due trofei"

Mikel Arteta ha parlato alla vigilia della delicata sfida contro l'Everton di Carlo Ancelotti: "È sempre molto difficile giocare a Goodison Park, lo so molto bene. Le squadre vivono due momenti molto diversi, ma stiamo preparando la partita per cercare di vincerla, perché serve un risultato" . L'Arsenal, infatti, non vince dal 1° novembre, quando sconfisse 1-0 il Manchester United .“Penso che sia uno degli anni più difficili nella storia del club per tanti motivi", ha continuato Arteta. "Credo che abbiamo fatto molti progressi e ci sono alcune cose che hanno funzionato davvero bene. Abbiamo vissuto cambiamenti strutturali in tutto il club, che ovviamente lo hanno scosso. Direi che i momenti migliori di quest'anno sono i due trofei che abbiamo vinto. Penso che sarebbe potuto essere un anno davvero, davvero positivo, ma il recente rendimento in Premier League ha messo a dura prova quello che abbiamo costruito nell'anno solare. Ma dobbiamo ammettere che non va bene. Ci sono state tante difficoltà ma non cerco scuse: amo quello che faccio e mi sento fortunato e privilegiato di rappresentare questa squadra. Dobbiamo affrontare queste circostanze sfavorevoli, non c'è altra scelta".