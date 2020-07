Arteta: "Il Manchester City merita di andare in Champions. È tutto trasparente"

vedi letture

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha commentato in conferenza stampa la decisione del TAS di riammettere in Champions League il Manchester City: "Non c'è dubbio su cosa sia successo. Meritano assolutamente di essere in Champions League perché ciò che hanno fatto in campo è indiscutibile e chi controlla certe questioni ha deciso che non era stato commesso niente di sbagliato. Per cui abbiamo due aspetti chiari e trasparenti. Andranno in Champions League e lo meritano".