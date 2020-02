vedi letture

Arteta: "Il mio futuro all'Arsenal non è legato alla qualificazione in Champions League"

In casa dell'Olympiacos l'Arsenal di Mikel Arteta seppe imporsi per 1-0 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Domani all'Emirates i Gunners dovranno tenare di chiudere la pratica per accedere agli ottavi di finale. "Priorità alla Premier o all'Europa League? La squadra la scelgo in base a ciò che vedo in allenamento - spiega il tecnico spagnolo nella consueta conferenza stampa della vigilia -, sulla condizione dei giocatori e su quello che abbiamo intenzione di preparare in relazione all'avversario. Per la qualificazione alle prossime competizioni europee abbiamo tre strade (la vittoria dell'Europa League, la qualificazione attraverso la Premier e la vittoria della FA Cup, ndr) e noi dovremo cercare di massimizzare i risultati in tutte e tre le competizioni".

È ancora possibile la qualificazione in Champions League attraverso il campionato?

"Per farcela dovremo vincere molte partite, mettendo insieme un percorso coerente. Abbiamo appena vinto due gare di fila e questo ancora non basta".

Il suo futuro in panchina è legato alla qualificazione in Champions?

"Ho un contratto con il club e non sono a conoscenza di un legame fra questo tipo di obiettivo e il mio futuro. Al momento non vedo motivi per i quali dovrei andarmene dall'Arsenal".