Arteta positivo al COVID-19, domattina riunione d'emergenza dei club di Premier League

Un dietrofront annunciato, reso necessario dalla positività al coronavirus del tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta. Così, la Premier League, che aveva deciso di giocare regolarmente nel weekend e a porte aperte, si riunirà domani per stabilire il da farsi: "Alla luce dell'annuncio dell'Arsenal di questa sera, che ha confermato la positività al COVID-19 dell'allenatore della prima squadra, Mikel Arteta, la Premier League convocherà domani mattina una riunione di emergenza tra tutti i club per quanto riguarda le partite in programma. La Premier League non rilascerà ulteriori commenti fino al termine dell'incontro".