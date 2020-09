Arteta vuole Coutinho all'Arsenal. Per averlo punta sulle difficoltà finanziarie del Barça

Nella profonda rivoluzione che il Barcellona sta portando avanti secondo le indicazioni di Ronald Koeman la figura di Philippe Coutinho rappresenta uno dei perni attorno al quale rilanciare la squadra catalana.

Nonostante il giocatore rientrato dal prestito al Bayern Monaco non sia stato, dunque, messo in uscita dai blaugrana, l'Arsenal pare intenzionato a continuare il pressing per acquistarlo. Stando a quanto riportato da Sport, infatti, Mikel Arteta, manager dei Gunners, tenterà l'assalto al brasiliano finché ci sarà tempo in questa finestra di mercato. L'attuale situazione finanziaria del Barcellona, nelle idee del club londinese, non permetterà di far tramontare l'ipotesi di una cessione dell'attaccante ex Inter e Liverpool.