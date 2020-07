Arthur fa snowboard, Piqué al derby in bici: scoppiano le polemiche sul codice Barça

Polemiche in casa Barcellona sulla condotta dei giocatori, evidenziata oggi da As. "Il codice interno allo spogliatoio voluto da Pep Guardiola è una reliquia del passato", titola. Arthur, infatti, è andato a far snowboard ad Andorra. Gerard Piqué è andato al derby in biciclette e Ousmane Dembelé ha saltato una seduta d'allenamento senza avvisare.