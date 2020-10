Asensio non convocato, Luis Enrique evita l'argomento: "Lo saluto, guarderà Netflix a casa"

Ha fatto discutere l'assenza di Marco Asensio dai convocati della Spagna per gli impegni internazionali. Luis Enrique ne ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un giornalista: "Come vedo Asensio? Non l'ho visto perché non è stato convocato. Non parlerò di lui durante un pre-partita. Non è il momento giusto per farlo. Adesso sarà a casa a guardare una serie Netflix. Lo saluto caramente".