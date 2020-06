Asensio, ritorno in grande stile: gol al primo pallone toccato. Non giocava da 13 mesi

Serata da ricordare per Marco Asensio. Il trequartista del Real Madrid è tornato in campo questa sera dopo un'assenza dalle partite ufficiali di 13 mesi, quando giocò mezz'ora contro il Betis nell'ultima giornata di Liga 2019/20. In estate la rottura del legamento crociato lo aveva di fatto costretto alla fine anticipata della stagione ben prima di cominciarla. La pandemia di coronavirus e lo stop di tre mesi del calcio lo ha rimesso clamorosamente in gioco. Inserito da Zidane al 74' della partita contro il Valencia, prendendo il posto di Valverde, Asensio ha ricambiato la fiducia del tecnico andando addirittura in rete nemmeno dopo un minuto e al primo pallone toccato: cross dalla sinistra di Mendy e girata al volo di sinistro a superare Cillessen che vale il 2-0. Nel finale di gara Asensio ha infine servito l'assist per il 3-0 definitivo di Benzema. Un segnale importantissimo per la volata per il titolo, col Real Madrid attualmente secondo in classifica dietro il Barcellona.