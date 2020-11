Aspettando l'Atalanta, il Liverpool lavora per un nuovo difensore: piace Perr Schuurs dell'Ajax

In attesa di affrontare l'Atalanta in Champions League, domani sera a Bergamo nel terzo turno della fase a gironi, il Liverpool si guarda intorno per sistemare la retroguardia. Come riporta il Mirror, i Reds starebbero pensando infatti al ventenne Perr Schuurs, giovane talento dell'Ajax che è stato in prova proprio ad Anfield tre anni fa.

Centrale classe '99, l'olandese ha già collezionato otto presenze coi lancieri in questa stagione, una delle quali proprio contro la formazione di mister Klopp.