Assocalciatori inglese sui contratti in scadenza: "Necessario estenderli tutti allo stesso modo"

Gordon Taylor, chief executive dell'Associazione calciatori professionisti inglese, ha parlato delle problematiche legate ai contratti in scadenza il 30 giugno con i campionati che potrebbero finire oltre quella data: “Se la stagione dovesse ricominciare sarebbe necessario estendere i contratti in scadenza al 30 giugno e dovrebbero essere estesi tutti alla stessa maniera. E per questo c'è bisogno di trovare accordi speciali con i club. Normalmente i giocatori dovrebbero essere informati se verranno trattenuti o meno entro il terzo sabato di maggio e se questo avvenisse anche quest'anno si verrebbero a creare dei problemi. - continua Taylor – Per i giocatori svincolati sarebbe più difficile trovare una squadra. Credo che i capitani debbano consultarsi non solo sulle questioni di salute e sicurezza per tornare in campo, ma anche su quanto riguarda i contratti. I giocatori vogliono prendere parte a tutti i processi decisionali e comprenderli a fondo per fare le proprie valutazioni sui rischi a cui andrebbero incontro e anche per responsabilità nei confronti delle proprie famiglie”.