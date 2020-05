Aston Villa, Grealish pronto al grande salto: "È troppo forte per questa squadra"

"Grealish è troppo forte per l'Aston Villa". A dichiararlo il compagno di squadra Conor Hourihane. Il centrocampista è stato accostato al Manchester United e a fine stagione potrebbe arrivare il trasferimento. "È cresciuto tantissimo in questi tre anni in cui sono qui, ha portato il suo gioco a un nuovo livello, soprattutto quest'anno in Premier League" ha dichiarato il centrocampista irlandese al Southern Star: "Verrà preso d'assalto. Il suo trasferimento è questione di tempo perché, ad essere brutalmente onesto, è troppo forte per essere all'Aston Villa".