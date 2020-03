Aston Villa, Grealish: "State a casa". Poi va a un party e distrugge la sua auto

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il capitano dell'Aston Villa, Jack Grealish, avrebbe violato il lockdown per andare a un party. Il giocatore si è poi schiantato con la sua auto, una Range Rover da 70mila sterline contro delle vetture parcheggiate. La polizia di Birmingham sta investigando sulle cause dell'incidente. Il giocatore, uscito indenne, ha rimediato una figuraccia considerando anche che attraverso i propri canali social aveva chiesto a tutte le persone di restare a casa per evitare il diffondersi del coronavirus.

Una fonte ha affermato che la festa era durata tutta la notte e che il rumore si è fermato per un attimo quando verso alle 8 del mattino si è sentita una serie di collisioni auto. In rete circola una foto di Grealish dopo l'incidente: in felpa, pantaloncini e ciabatte.