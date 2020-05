Aston Villa, il CEO propone: "Regola per non giocare se i nostri migliori hanno il Covid"

Il Times riporta l'allarme di Christian Purslow, ex dirigente di Liverpool e Chelsea, oggi CEO dell'Aston Villa, che denuncia una situazione scomoda, in potenza ed in vista di un'eventuale ripresa, per le squadre di bassa classifica: "Queste non possono sopravvivere a tre o quattro giocatori che si ammalano. Se il Villa dovesse giocare ad esempio senza Grealish, Mings e McGinn si ridurrebbero enormemente le possibilità di vincere partite. Vorrei che ci fosse una regola che dica che noi non dobbiamo giocare se i nostri migliori calciatori dovessero contrarre il Covid-19".