Aston Villa nel caos ma il club è determinato: Grealish si muove solo per 80 milioni

vedi letture

L'Aston Villa è alle prese con un certo disordine in società ma, secondo quanto riferito dal Mirror, il club è determinato nel non volersi far prendere al collo sulla valutazione di mercato del giocatore più in vista della squadra, Jack Grealish. A prescindere dal fatto che la squadra rimanga o meno in Premier League, infatti, la valutazione di mercato del centrocampista non si sposterà da 90 milioni di euro. Il Manchester United, principale indiziato all'acquisto, è avvisato.