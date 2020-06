Aston Villa-Sheffield United a favore del Black Lives Matter: in ginocchio anche l'arbitro Oliver

Aston Villa e Sheffield United sono state le prime due squadre a scendere in campo in Premier League dopo lo stop. I 22 giocatori in campo, prima del calcio di inizio, hanno deciso di inginocchiarsi a sostegno del movimento Black Lives Matter. In ginocchio anche l'arbitro dell'incontro Michael Oliver. Ecco l'immagine postata dai Villans:

Aston Villa and Sheffield United were proud to stand in solidarity with the actions of the players and coaching staff of both football clubs during the first ten seconds of tonight’s Premier League fixture, expressing our collective support for the Black Lives Matter movement.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 17, 2020