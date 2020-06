Aston Villa-Sheffield United, ritorno al passato: goal-line technology in tilt, vince la noia

vedi letture

Finalmente è tornata in campo anche la Premier. La prima sfida del massimo campionato inglese non ha soddisfatto le aspettative: finisce 0-0 al Villa Park tra Aston Villa e Sheffield United, con poche emozioni e tante polemiche. La goal-line technology è andata in tilt , negando la rete a Oliver Norwood: il pallone ha varcato nettamente la linea di porta, ma non è arrivata nessuna segnalazione al direttore di gara. Lo Sheffield rimane in corsa per l'Europa nonostante il pari, mentre i padroni di casa rischiano grosso: serve un cambio di passo netto nelle prossime gare per evitare la retrocessione.

Poche emozioni - Nel primo tempo succede davvero poco, i Villans provano a dare una scossa al match ma il gol non arriva. Al 42' l'episodio contestato, con il pallone che varca la linea, ma il direttore di gara lascia correre: tecnologia in tilt e punteggio che rimane sullo 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, le squadre si accontentano di un punto a testa. Nel prossimo turno l'Aston Villa sfiderà il Chelsea, lo Sheffield se la vedrà con il Newcastle.